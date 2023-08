Incendi in Sardegna | Posada e Siniscola a fuoco Emergenza anche nel sud dell' isola a Muravera

Dopo la Sicilia è la volta delladove il forte maestrale sta alimentando le fiamme appiccate già sabato sera nella zona di Muravera. Due canadair sono partiti dalla base di Ciampino insieme ...Fotogallery - Cologno Monzese, la 20enne Sofia Castelli uccisa dall'ex Ultimo Aggiornamento 06/08/23in: brucia la costa est, il Sud verso lo stato di calamità Ultimo Aggiornamento ...22.00, Tajani: non vi lasciamo soli "Il governo non lascerà da soli i territori colpiti dal fuoco". Così il vice premier Tajani, commentando gliin. "Sono 11 gli aerei anti - incendio" nei cieli "della", afferma Tajani. "Sono in contatto con il Capo della Protezione civile Curcio. Ogni sforzo per mettere in sicurezza ...

