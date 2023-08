Incendi in Sardegna | brucia il Sud | forte vento alimenta roghi

Le fiamme alimentate dal forte vento che da ieri sta imperversando la, si sono propagate ...svolti dalle squadre nella notte nell'hinterland cagliaritano e nella provincia per altridi ...anche a Quartu e fra Elmas e Assemini Di: RedazioneLive Dopo gli interventi a San Priamo e Castiadas ieri notte, questa mattina i vigili del fuoco sono tornati in campo, stavolta ..."Danni gravissimi, ferita che non sarà facile da sanare" Di: RedazioneLive Un violento ... ''Non ci sono certezze assolute ma stento a credere che glisiano stati provocati da ...

Sale sul treno a Siliqua e finisce a Cagliari: cercasi famiglia della cagnetta "viaggiatrice". Si trova ora al canile di Cagliari.