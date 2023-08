Incendi | in Italia il 60% doloso | ma incide anche il cambiamento climatico

Leggi su quifinanza

(Di domenica 6 agosto 2023) Glistanno divampando in tutta, distruggendo centinaia di ettari di macchia mediterranea. Sebbene il clima anomalo, caratterizzato da alte temperature e assenza di precipitazioni, possa favorire il propagarsi delle fiamme, il 60% di questiè causato deliberatamente da piromani. È quanto afferma la Coldiretti, sottolineando gli effetti devastanti di questa emergenza che colpisce l’, dalla Sicilia alla Calabria fino alla Puglia. Clima anomalo e piromani: una combinazione pericolosa Per la Coldiretti, l’è spaccata in due fronti: il Sud sta subendo le devastazioni degli, mentre il Nord sta lottando contro i danni causati dal maltempo. Le recenti calamità naturali hanno già superato i 6 miliardi di euro di danni all’agricoltura, mettendo a dura ...