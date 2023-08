Incendi in Canada | il peggio deve ancora venire | la politica ambientale di Trudeau è schizofrenica

(Di domenica 6 agosto 2023) di Pier Luigi Roi A fine luglio, 4908(estinti o attivi) avevano già incenerito oltre 100 mila chilometri quadrati, circa un terzo della superficie italiana, secondo quanto riporta il sito del Canadian Interagency Forest Fire Centre. Dei quasi milleattivi, oltre 600 sono da considerare “fuori controllo”. Voli aerei cancellati, vigili del fuoco allo stremo (due i vigili periti) e milioni di persone messe in stato di estrema allerta a causa dell’inquinamento che ha reso l’aria irrespirabile. Questo disastroha investito una vasta area che va dal nord-est atlantico sino all’Alabama, giungendo a giugno in Europa. Oltre ai vigili del fuoco, ad essere in prima linea sono le comunità dei nativi: 106hanno minacciato 93 comunità delle First Nations, 63 di queste sono ...

In Italia sono bruciati in luglio 53mila ettari di territorio, ossia unìestensione pari a quella del lago di Bracciano, di cui oltre il 90% nelle due ultime settimane del mese. Lo indicano i dati pubblicati nell' Atlante Mondiale degli Incendi realizzato da ...