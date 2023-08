Mentre la Rap fa gli straordinari per rientrare dall'emergenza, anche la scorsa notte a Palermo ci sono stati diversidi cataste di. La situazione più grave allo Zen dove è stato appiccato il fuoco alla spazzatura accumulata in questi giorni di mancata raccolta, dopo l'incendio del 24 luglio scorso ......per "conservarle" in modo sicuro e inasprimento delle pene per chi appicca gli. Sono alcuni ...particolare si potranno applicare nei procedimenti per reati legati al traffico illecito di,...E nel frattempo, di fronte all'evidenza del caldo estremo, trombe d'aria eci impediscono ... l'industria, l'edilizia, l'agricoltura, l'allevamento intensivo, la gestione dei, i ...

Incendi di rifiuti a Palermo, minacciate anche auto e case Giornale di Brescia

Mentre la Rap fa gli straordinari per rientrare dall'emergenza, anche la scorsa notte a Palermo ci sono stati diversi incendi di cataste di rifiuti. La situazione più grave allo Zen dove è stato ...In fiamme rifiuti per strada a Palermo, il rientro dall’emergenza ancora lontano e la spazzatura continua ad andare a fuoco ...