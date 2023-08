In Sardegna vacanze al Max

(Di domenica 6 agosto 2023) Eccolo lì in infradito l'uomo che sta dominando il Mondiale di Formula Uno. Già in modalità (meritatissima) vacanza. Maglietta e boxer per Max Verstappen che ha scelto come metà per ricaricare le ...

Maglietta e boxer per Max Verstappen che ha scelto come metà per ricaricare le batteria la. Lein Costa Smeralda L'olandese che ha ormai le mani sul terzo titolo iridato della ...... p er i giochi dei bambini che mi sembravano centinaia durante leestive ma che forse erano ... Leggi anche Alla scoperta della, smettiamola con i luoghi comuni che la descrivono come ......stime delle associazioni dei consumatori più di un italiano su 10 rinuncerà a viaggi e... Le offerte scontate last minute sono la strategia per la, i costi del viaggio sono calati anche ...

Alla scoperta della Sardegna, smettiamola con i luoghi comuni che la descrivono come meta di vacanza per quelli di ... Il Riformista

Il campione del mondo ha proseguito la sua vacanza a Portisco, nei pressi della Costa Smeralda, dove è stato fotografato con una classica borsa da spiaggia, proprio come un comune turista nell’Isola.Continua la vacanza in Sardegna per Michelle Hunziker che tra un bagno e una serata non può fare a meno di portare avanti un'abitudine ...