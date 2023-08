In Germania le aziende introducono il pisolino in ufficio | colpa dei cambiamenti climatici

...con la riduzione della domanda internazionale in diverse filiere e l'andamento della, ... Per quanto riguarda le giacenze dei prodotti finiti , nel secondo trimestre il 57% dellele ......(159), Francia (124) e Italia (120). I settori più bersagliati sono quelli di sanità, scuola e servizi. Ovviamente i dati sono riferiti agli attacchi noti. Moltee istituzioni non ...... gli amati spagnoli di Vox che hanno fatto flop e, come se non bastasse, Francia esono ... subito dopo lo scontato rinnovo del Politburo e del suo presidente Xi, con uno stuolo die ...

“La crisi della Germania peserà sulla ripartenza delle fabbriche ... Reggionline

La maggior parte delle imprese conferma le tradizionali due settimane di riposo. Con l’eccezione però di alcuni settori. D’Onofrio (Confapi): «Pausa ...Nell’ultimo anno i prestiti bancari alle imprese perugine (società non finanziarie) sono diminuiti del 6,1 per cento (pari a meno 492 milioni di euro), fenomeno comune a tutte le province italiane con ...