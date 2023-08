In che giorno Lukaku ha siglato il patto segreto con la Juve | il tradimento all' Inter è brutale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Si torna a parlare di Romelu, del suoall'e dei tentativi tutt'ora in atto dellantus di portarlo a Torino, anche se l'affare si fa sempre più complesso (anche per i malumori di Dusan Vlahovic). Il vero nodo, però, è il conguaglio economico: i bianconeri chiedono 40 milioni, il Chelsea non vuole andare oltre i 20 milioni. Ma si torna a parlare diperché sono emersi nuovi dettagli sul "" che il belga avrebbe stretto con la, trattando alle spalle dell'nei giorni del clamoroso, che si configura sempre più come tale. I nerazzurri hanno lavorato mesi per riportarlo a Milano, mentre Big Rom, di fatto, aveva già un'intesa con lantus, ...