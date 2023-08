Imprese italiane sempre più digitali | ormai lo sono il 57%

(Di domenica 6 agosto 2023) ROMA – Il digitale cresce tra leche in maggioranza utilizzano abitualmente il web per i loro affari, anche se resta marcato il divario fra il Centro-Nord ed il Sud del Paese. E’ quanto mostrano le elaborazioni effettuate da Unioncamere e Dintec sui risultati di SELFI4.0, il test di autovalutazione della maturità digitale messo a disposizione dai PID, Punti impresa digitale delle Camere di commercio. Ad oggi, 60milasicimentate con questo strumento, rivelando, così, le proprie capacità e competenze in materia di nuove tecnologie. “L’esperienza condotta in questi anni dai Pid mostra che lehanno ‘fame’ di informazioni in tema di digitale”, sottolinea il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. “Lo abbiamo potuto constatare nei PID-LAB, laboratori ...

ROMA – Il digitale cresce tra le imprese italiane che in maggioranza utilizzano abitualmente il web per i loro affari, anche se resta marcato il divario fra il Centro-Nord ed il Sud del Paese. E' ...