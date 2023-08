“Importanti informazioni tenute segrete” Svolta sul caso Kata | chi viene inchiodato

(Di domenica 6 agosto 2023) Un sospetto terribile. Che, in realtà, da sempre era nell'aria. Ma che nessuno, nemmeno sottovoce, aveva voluto valutare. I genitori di, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno, potrebbero non aver raccontato tutta la verità. Lo afferma, nero su bianco, il giudice che, nell'ordinanza di sequestro dei cellulari della coppia, scrive: "Vi sono stati scontri violenti nell'ex albergo. I genitori hanno taciutosul rapimento". E aggiunge che la scomparsa disarebbe "maturata all'interno dei rapporti conflittuali che sono sfociati in aspre contese nell'ambito dell'occupazione abusiva dell'hotel Astor". Che l'ex albergo occupato non fosse l'eden dell'accoglienza celebrato dalla sinistra era ormai noto. Ma le indagini svolte dai carabinieri hanno fatto ...

Ecco tutte leda conoscere: Bonus di 3mila euro per chi ha figli, come funziona Cosa c'... come funziona L'Agenzia delle entrate ha fornitochiarimenti riguardanti la nuova ...... tutto questo agita, perché sia le fonti delleche i possibili esiti non sono e non ... Induce a mettere via i giocattoli e a cercare l'amore, e suscita numerosedomande su di sé ...Con i suoi libri di poesia ha vintopremi. La sua ultima opera, Splendi come vita (Ponte alle Grazie 2021), è entrata nella dozzina del Premio Strega.: navecervo@gmail.com

Kata, il giudice: «Scontri violenti nell’ex albergo. I genitori hanno taciuto importanti informazioni sul... Corriere della Sera

Un sospetto terribile. Che, in realtà, da sempre era nell'aria. Ma che nessuno, nemmeno sottovoce, aveva voluto valutare. I genitori di ...L’arresto dello zio di Kata ci dice che la bambina è stata rapita non a scopo di estorsione, ma per vendetta nei confronti della sua famiglia ...