IMPERATORE FILIPPO GANNA VI! Rimonta 2 secondi a Bigham ed è campione del mondo dell’inseguimento!

(Di domenica 6 agosto 2023)ha scritto un’altra meravigliosa pagina nel romanzo della sua leggendaria carriera. Con unaal limite dell’umano, il fenomeno azzurro ha battuto il britannico Dannella finale dell’inseguimento individuale, laureandosidelnella Commonwealth Arena and Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow in Scozia. Il verbanese ha stampato un tempo eccezionale di 4:01.976, a duedal suo record delfatto segnare lo scorso anno. Per lui si tratta dunque del sesto titolo mondiale nella specialità, cifra che consolida sempre di più il suo status come miglior inseguitore di sempre. Basti pensare che il secondo nella classifica all-time dei titoli iridati è il britannico Hugh Porter, fermo a quattro affermazioni. Quello ...