(Di domenica 6 agosto 2023) L'olandese Mathieu van derè il nuovo campione del mondo di ciclismo su strada. Impressionante la vittoria del figlio di Adrie van dere nipote di Raymond Poulidor che subito dopo aver lanciato l'attacco decisivo sul circuito di Glasgow, è scivolato in curva, ha perso uno scarpino e nonostante questo ha allungato sugli inseguitori perdendo solo 25". Il pubblico di Glasgow è impazzito per questo corridore che dopo Sanremo e Roubaix si prende anche uno dei Mondiali più belli di sempre. Sul podio anche il belga Van Aert che anticipa leggermente la volata e si prende il secondo posto, lo sloveno Pogacar a sorpresa batte in volata il danese Pedersen per il bronzo. Il colpo di scenaAlberto Bettiol, decimo all'arrivo, che ha condotto una fuga solitaria a Glasgow prima di essere ripreso e staccato dallo stacco imperioso, e ...

Mathieu van der Poel semplicemente: l'olandese, nipote del francese Poulidor, trionfa al Mondiale di ciclismo dopo i 272 km tra Edimburgo a Glasgow. Argento per l'eterno rivale Wout van Aert, ancora ...

Ciclismo, immenso van der Poel: cade ma vince il Mondiale Agenzia askanews

Gara pazzesca a Glasgow tra proteste degli ambientalisti, fughe ed attacchi continui. Il ciclista azzurro prova una fuga ma viene ripreso nel finale dallo scatenato olandese, più forte anche della cad ...