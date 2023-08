Ilkay Gundogan eletto calciatore dell’anno in Germania

(Di domenica 6 agosto 2023) ÈGündogan ilin. Per la prima volta, il centrocampista passato quest’estate dal Manchester City al Barcellona, ha ricevuto questo riconoscimento come riportato dalla rivista ‘Kicker’ con 198 preferenze, davanti gli attaccanti della Bundesliga Niclas Füllkrug (88), del Werder Brema, e Randal Kolo Muani (69), dell’Eintracht Francoforte. “Una ricompensa per tutto il duro lavoro”, ha commentato. “Sento che è un riconoscimento molto bello”.ha vinto tutto con il City di Guardiola nell’ultima stagione. Il premio di miglior allenatore della stagione 2022/23 va invece a Urs Fischer (293 voti), che ha portato l’Union Berlin in Champions League. Battuti Frank Schmidt (63), promosso con l’Heidenheim, e Christian ...

Ecco i trasferimenti più importanti già ufficializzati all'estero- Il fresco campione d'Europa e capitano del Manchester City lascia la squadra di Guardiola: era in scadenza di ...Come hanno fattoGündogan e Riyad Mahrez, i prossimi ad andarsene potrebbero essere Kyle ... Bernardo non è come, che ha rescisso il contratto. Ha un contratto qui. Vogliamo che resti ...Come riporta AS.com , la situazione che preoccupa i vertici del club blaugrana è quella relativa ad, ex Manchester City, approdato in blaugrana a parametro zero. Secondo il quotidiano ...

Una rivalità che si protrarrà e intensificherà anche quest’anno. Perché se Pep Guardiola ha perso un condottiero assoluto come Ilkay Gundogan finito al Barcellona, i Gunners sono stati protagonisti di ...Il club catalano deve cedere per poter tesserare nuovi acquisti e calciatori che hanno rinnovato: l'ex capitano del City può svincolarsi.