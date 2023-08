Ilary Blasi e Bastian Muller si sono lasciati? La preoccupazione del web

Ora è ufficialmente mistero:e Bastian Muller stanno ancora insieme Da qualche giorno circolano voci sulla crisi di coppia, la domanda rimbalza sui social, dove i due non si mostrano più insieme da tempo. Insomma, il ...Gli indizi social che sembrerebbero confermare l'ipotetica fine della relazione tra la conduttrice romana e il giovane imprenditore ...e Bastian Muller stanno ancora insieme È questa la domanda che impazza sui social nelle ultime ore. I due infatti ultimamente non hanno più pubblicato foto e video insieme e ciò sarebbe ...

Cosa sta accadendo tra Ilary Blasi e Bastian Muller Da più di un anno ormai Ilary Blasi ha iniziato una nuova vita, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. In questi mesi così l’amata ...Continua la vacanza in Sardegna per Michelle Hunziker che tra un bagno e una serata non può fare a meno di portare avanti un'abitudine ...