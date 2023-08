Il volo incontrollato degli uccelli dopo il terremoto in Cina | impressionante

(Di domenica 6 agosto 2023) Il video, diventato virale sui social, in cui centinaia divolano in modoilche ha colpito la città di Dezhou, nellaorientale. Il sisma, che si è scatenato intorno alle 2:33 del mattino, ha provocato almeno 21 feriti ed estesi danni. Non sono stati segnalati decessi.

Alcuni video pubblicati online e diventati in breve tempo virali mostrano il volo di centinaia di uccelli dopo la scossa di terremoto che ha colpito la Cina, a circa 26 chilometri a sud della città di Dezhou, nella provincia di Shandong.

