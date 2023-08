Il telemarketing selvaggio imperversa e l’Agcom distribuisce multe

Leggi su quifinanza

(Di domenica 6 agosto 2023) Il registro pubblico delle opposizioni per bloccare le telefonate moleste delle aziende che propongono offerte commerciali indesiderate è in vigore dal 27 luglio 2022. Sono 28 milioni le utenze che sono già state registrate, a fronte di circa 100 milioni di utenze attive fra sim card attive e numeri fissi. Il registro delle opposizioni non sempre funziona Ma come si suole dire, fatta la legge trovato l’inganno: il registro delle opposizioni non riesce a impedire che le telefonate indesiderate continuino a raggiungere i cittadini. Gli utenti ricevono tuttora, mediamente, fra le 5 e le 8 chiamate a settimana. Lo rileva un report di Assoutenti. Non è che il registro non funzioni, tutt’altro. Secondolo strumento funziona fin troppo bene e il fatto che il numero delle telefonate moleste non stia diminuendo si deve a un differente effetto. “Il Registro delle ...