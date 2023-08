Il telemarketing passa all’illegale | fioccano multe dell’Agcom

(Di domenica 6 agosto 2023) ROMA – A più di un anno dalla sua entrata in vigore (il 27 luglio 2022), il registro pubblico delle opposizioni contro ilselvaggio, conta 28 milioni di iscrizioni, su una platea di 100 milioni di potenziali numeri, corrispondenti alle sim card attive in Italia e alle utenze fisse. Uno strumento che, tuttavia, si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Modem libero, la deliberaRecensione #Antivirus Bitdefender 2018: è davvero il migliore? Il supercomputer in Italia: la scelta dell’Ue Visiere Apple per medici, al via la produzione Tracciamento contagi, Apple e Google insieme Franke migliora l’organizzazione attraverso nuove tecnologie

'Ilselvaggio danneggia non solo gli utenti ma anche gli operatori corretti che rispettano le disposizioni in tema di privacy - spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi - Per ...

L'avvicinarsi della fine del mercato tutelato dell'energia (gennaio 2024) ha portato ad una sensibile crescita negli ultimi mesi delle telefonate commerciali per conto di piccole e grandi società di ...