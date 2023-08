Il ritorno di Prigozhin | «Stiamo riposando e ci prepariamo per ritornare a combattere» – Il video

(Di domenica 6 agosto 2023) «Nessuno può vietare a un russo di difendere la sua terra». Torna a mostrarsi ine a criticare i vertici della Difesa di Mosca, il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny. Nel filmato pubblicato su un canale Telegram associato al gruppo di mercenari, si vedeche parla di tattiche di guerra in Ucraina, criticando le operazioni e le scelte del ministero della Difesa russo. Non è chiaro né quando né dove sia stato registrato il, ma, nel corso del suo intervento dichiara che da ieri, 5 agosto, il gruppo è «pronto a tornare a». Nel corso del suo discorso,afferma che, secondo i suoi calcoli, «l’area sotto il controllo dell’esercito ucraino si estende per più di 100 chilometri quadrati», sostenendo che «l’esercito ...

Non è chiaro né quando né dove sia stato registrato il video, ma, nel corso del suo intervento dichiara che da ieri, 5 agosto, il gruppo è "pronto a tornare a combattere". Nel corso del suo ...... ed ex "cuoco di Putin": "Stiamo riposando e preparandoci",così il leader della milizia ... Nel filmato annuncia ilal fronte dei Pmc Wagner. Senza indicare però a "quale fronte" ......il famigerato Gruppo Wagner ( qui abbiamo svelato tutti i segreti miliardari del leader),... condannando senza appello i golpisti e chiedendo unall'ordine costituzionale. Tutto ...

Il ritorno di Prigozhin: "Stiamo riposando e preparandoci", nel video annuncia il rientro al fronte RaiNews

Torna il leader della milizia mercenaria autore del tentato golpe e poi "scomparso". Un breve discorso diffuso in rete dove annuncerebbe il rientro in guerra dei suoi soldati "per il 5 agosto" ...La nuova giunta militare del Niger si sarebbe rivolta al gruppo Wagner in vista della scadenza dell'ultimatum imposto dall'Ecowas previsto per domani ...