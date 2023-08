Il Papa alla veglia dei giovani accolto come una rockstar 

(Di domenica 6 agosto 2023) AGI - Alle 20 - le 21 in Italia -Francesco arrivacon ivigilia della messa conclusiva della Giornata mondiale della Gioventù. E la "sua gioventù" lo accoglieuna rockstar. Il parco Tejo sulla riva destra del fiume Tago vicinofoce del fiume Trancao, è esso stesso un fiume. Un fiume di ragazzi (le autorità parlano di un milione e mezzo di persone), un arcobaleno di magliette e cappellini, di bandiere sventolanti da tutto il mondo. Sono li' dal primo pomeriggio. Bno, cantano, e sembra l'anteprima di un concerto. Sullo sfondo, l'imponente Ponte Vasco de Gama, che si staglia sull'estuario del "Mare di Paglia". "Are you ready?", "credete che la pace sia possibile attraverso la fraternita'?", urlano dal palco ...

- - > Un milione e mezzo di giovaniVeglia con il- ANSA . Campo da Graça. Cioè Campo della Grazia. Perch, come sempre ricordaFrancesco, la Gmg è "un evento di grazia che risveglia, allarga l'orizzonte, rafforza le ...Lisbona, dalla nostra inviata 'Non abbiate paura', lo ripeteFrancescofine del breve discorso ai giovani che lo hanno atteso per cominciare la veglia di preghiera al Parque Tejo di Lisbona. Oltre un milione e mezzo di ragazze e ragazzi che danzano e ...Leggi Anche Gmg, ila Fatima: 'Chiesa accogliente, le porte sono aperte a tutti' 'Aiutate gli altri a rialzarsi' Ilha invitato i giovani ad aiutare gli altri a rialzarsi. 'Gli alpini che amano salire sulle montagne' dicono in un canto che 'ciò che importa non è cadere ma non rimanere a terra. È una cosa bella'...

Un milione e mezzo di giovani alla veglia con il Papa Avvenire

La programmazione di domani, domenica 6 agosto, inizia alle ore 8.30 con lo Speciale Gmg 2023 dedicato alla messa di chiusura della Giornata ... dal “Parque Tejo” della messa presieduta da Papa ...Un milione e mezzo di giovani ha accolto Papa Francesco al Parque Tejo di Lisbona per la veglia di preghiera per la pace nel mondo. Un arcobaleno di magliette e cappellini, di bandiere sventolanti da ...