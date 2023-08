Il Papa ai giovani | “Sogno la pace Pregate per la cara Ucraina che continua a soffrire molto”

(Di domenica 6 agosto 2023) “Accompagniamo con il pensiero e con la preghiera coloro che non sono potuti venire a causa di conflitti e di guerre. Nel mondo sono tante. Pensando a questo continente, provo grande dolore per la, che”. È l’appello con cuiFrancesco ha concluso la messa della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona con un milione e mezzo diprovenienti da 200 Paesi, 700 vescovi e 10mila sacerdoti. “Amici, – ha affermato Bergoglio – permettete a me, anziano, di condividere con voiunche porto dentro: e? ildella, ildiche pregano per la, vivono in...

Poi il monito delaia lottare per la pace: "A voi,, che coltivate sogni grandi ma spesso offuscati dal timore di non vederli realizzati; a voi,, che a volte pensate di ...Ma, dopo queste giornate di grazia, ci chiediamo: cosa portiamo con noi ritornando nella valle della vita quotidiana" , ha chiesto ilainell'omelia. "Brillare, ascoltare, non temere", ...Nell'omelia pronunciata durante la messa ilha invitato ia non avere paura dello loro fragilità perchè 'il mondo ha bisogno di voi'. 'Anche noi abbiamo bisogno di qualche lampo di luce ...

GMG: il Papa ai giovani, non temete di non farcela, c'è bisogno di voi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

LISBONA (ITALPRESS) – Il Papa ha invitato i giovani a non avere paura dello loro fragilità perché “il mondo ha bisogno di voi”. Lo ha detto il Pontefice nell’omelia pronunciata durante la messa per la ...PORTO VIRO - Attorno a una palla e ai ricordi si è svolto a Porto Viro, all'oratorio San Giusto, l'ottavo memorial a Giovanni Piombo, ex allenatore di calcio, amatissimo dai giovani e da chi lo ...