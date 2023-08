Il Napoli batte l’Augsburg 1-0 | Rrahmani in gol

Leggi su sportface

(Di domenica 6 agosto 2023) Il1-0. In terra tedesca, i Campioni d’Italia hanno sfidato amichevolmente, giocando una partita dominata endolo per una rete a zero. Nella prima metà di gara, nonostante il pressing già pesante del, non è stato trovato il gol del vantaggio, a causa anche delche in possesso palla rallentava il ritmo di gioco. Durante il secondo tempo però gli azzurri non hanno lasciato spazio ai padroni di casa e al 50?ha sbloccato la partita, segnando di testa il gol dell’1-0. La prima metà di partita non regala grandi emozioni. Dopo un primo momento di attacco da parte del, ilriesce a partire in contropiede e poi accerchia la porta avversaria. ...