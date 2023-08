Il «metallo volante» e il derby della fisica

(Di domenica 6 agosto 2023) Chi frequenta il social network Twitter (o «X» come si chiama adesso), negli ultimi giorni potrebbe essersi imbattuto in animatissimi dibattiti su un tema che di solito non scalda i first appeared on il manifesto.

...tirapugni inoccultato nei boxer da un quindicenne e uno sfollagente telescopico in,... Laha rintracciato quattro dei soggetti segnalati, di età compresa fra i 15 e i 19 anni, ......tirapugni inoccultato nei boxer da un quindicenne e uno sfollagente telescopico in,... Qualche sera dopo, verso le 23, personale della Squadradel Commissariato Centro è invece ...Nel pomeriggio di ieri, durante il servizio di controllo del territorio, la Squadraha ...agenti un paio di guanti di colore nero costruiti artigianalmente con l'aggiunta di bulloni in...

Quattro ragazzi in strada con sfollagente, tirapugni e pistola scacciacani: denunciati per porto abusivo di armi TorinoToday

Fuori dai social, gli scienziati più esperti non si fanno abbindolare dal metallo volante. Tra loro domina piuttosto lo scetticismo. Una decina di laboratori accademici – anche italiani – ha provato a ...Volante a 3 razze in pelle con inserti decorativi in metallo lucido, Volante regolabile in altezza e profondità, WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato protez. ant. contro il colpo ...