(Di domenica 6 agosto 2023) Ilha avutonel ritiro, Deoso su preparatore: ieri colloquio con il medico Landolfi. NOTIZIE CALCIO. Anche il presidente Aurelio Deè preoccupato per la lunga serie diche ha colpito ilin questo ritiro estivo. Come riporta Il, il numero uno azzurro inizia a porsi delle domande su questa catena diche sta falcidiando la rosa di Rudi Garcia.gli “affaticamenti” muscolari che preoccupano in vista dell’inizio del campionato. DePreoccupato: IlAffronta una Serie diL’elenco degli ...

E allora Rudi Garcia cambierà ancora, secondo Il: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie...33.1 9 Oliver Solberg Skoda +2:37.4 10 Nikolay Gryazin Skoda +2:43.0 AGGIORNAMENTI DELSS4 -... Equipaggio fortunatamente illeso, mai danni alla vettura per proseguire. Intanto Ott Tanak ...Al, per tornare in vita e sul set, dov'è attesa da ore, si riempie di stimolanti. I suoi ... Come un'Ofelia americana, ferita a morte daAmleti. Ma da dove era piovuta, quella lost ...

Il Mattino – Troppi infortuni nel Napoli, De Laurentiis dubbi su Rongoni napolipiu.com

Il Napoli ha avuto troppi infortuni nel ritiro, De Laurentiis dubbioso su preparatore Rongoni: ieri colloquio con il medico Landolfi.Torino sta cambiando, e a percepirlo sono soprattutto le persone che abitano la parte centrale della città. Nei luoghi della Circoscrizione 1, i temi sono diventati diversi rispetto a qualche anno fa: ...