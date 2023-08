Il maestro Pappano a Castelfranco in Miscano per l’atteso concerto in memoria del padre

Tu ricambi con un "Buonasera". E lui, Antonio, si sofferma proprio sul titolo che, solitamente si dà a un musicista. "vuol dire insegnante " dice con un sorriso il ...... su testi delRiccardo Serenelli che sarà direttore e pianista della serata. Con lui, ad ... da Sir Antonioa Daniele Gatti. Micaela Carosi, star dei più prestigiosi teatri del mondo, ...... tra gli altri, da James Conlon, Daniel Harding e Antonio). Il 20 luglio l'Orchestra sarà ...e Dall'Alma Roma) che vedono protagonista il Coro dell'Accademia e il debutto del nuovodel ...

Pappano: «I miei giovani tra musica e democrazia» Avvenire

Lunedi 14 agosto p.v. il Maestro Antonio Pappano ritorna a Castelfranco in Miscano per replicare l’atteso concerto che oramai da anni celebra in memoria del proprio compianto padre. Anche quest’anno l ...Il maestro angloitaliano domani al Bolzano Festival Bozen guida l’European youth union orchestra, 111 musicisti da tutto il continente: «Peccato la Brexit, spero si cambi» ...