Il governo dice basta agli incendi | pene più dure per i piromani

(Di domenica 6 agosto 2023) Giro di vite delsui. Ad annunciare la linea dura è il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci: «Come avevo già anticipato nella informativa al parlamento, ilintende aumentare lea carico degli autori diboschivi. È quanto prevede la bozza di Dl all'esame del consiglio dei ministri, che modifica l'articolo 423-bis del copenale. Aumentato da quattro a sei anni il minimo edittale per chi causa uno in ‘boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui'. Se l'o è di natura colposa la pena minima passa da uno a due anni di reclusione». «Infine - spiega ancora Musumeci su un altro punto del Dl - la bozza prevede ...

... nonostante le condanne definitive ( cosala sentenza della Cassazione a Sezioni unite ) . ... nominato dal presidente Rocca, alzano il tiro sulla chiara strada intrapresa daldi estrema ......Giannelli parlando al Gr1. ' Se invece si passasse all'assunzione da parte delle scuola ... Di straordinario c'è solo il numero del precariato nel nostro sistema di istruzione, che diin ..."Il Canada, e neppure gli Stati Uniti, hanno abbastanza risorse per far fronte agli incendi",... Basta scuse, i leader devono agire': il monito di Guterres Ilcanadese ha promesso aiuti e ...

Follia a destra. Fratoianni propone la patrimoniale. E il governo dice ... L'HuffPost

Il segretario della Cgil: precarietà, salute, scuola e sicurezza sul lavoro non garantite, è ora di mobilitarsi per chiedere il cambiamento. Il Governo non ci ascolta e strizza gli occhi agli evasori.Il capogruppo del Partito democratico al Senato, Francesco Boccia, in un’intervista a Fanpage.it, punta il dito contro il governo, che ha rinviato la discussione sul salario minimo a settembre: “La po ...