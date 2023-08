... si noti "la ricerca del bianco", tipica dei canoni artistici del, paese dove sono stati ... "Gloria Forever" è il progetto che, nell'anno del 70° compleanno dell'artista,la musica e la ...... continua il confronto con il poema: in questo anno, in cui siil duecentesimo anniversario ... siamo stati in Cina, in India, in, perfino sulla luna. Questa volta, invece di viaggiare ......e dalla riforma dei Consorzi di Bonifica Attualità [ 30/07/2023 ] Ai mondiali di nuoto in...10 Redazione Eventi 0 42 SALENTO\NEW YORK - Un video cheil Salento in tutta la sua bellezza.

I giapponesi celebrano il Giorno delle Pantsu Asiatica Film Mediale

Il Giappone celebra il 78° anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima. L’anniversario è arrivato mentre cresce la minaccia nucleare.Una pesante lite tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe avvenuta durante un viaggio in Giappone: qual è stato il motivo scatenante.