Il file segreto delle indagini che mette nei guai l' antimafia

(Di domenica 6 agosto 2023) «Se qualcuno vuole parlare di nuovo Sifar, l’antico serviziodeviato, non deve andare a bussare alla porta di Pasquale Striano, ma in via Giulia, presso la sede della Direzione nazionale». Le labbra dell’investigatore, dopo essersi staccate dal bicchiere con il succo di frutta, disegnano un sorriso sardonico. In passato l’uomo ha lavorato con Striano, il tenente della Guardia di finanza sotto inchiesta per i presunti accessi abusivi alle banche datiforze di polizia e sa bene quale sia il metodo di lavoro che impera alla Dna. su La Verità