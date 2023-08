Il Fenerbahce non molla la presa per Krunic del Milan | la situazione

(Di domenica 6 agosto 2023) Ilnonlaper Radedel: nelle prossime ore i turchi alzeranno l’offerta al club rossonero Ilnonlaper Radedel. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo l’iniziale offerta di 5 milioni euro rifiutata dai rossoneri, nelle prossime ore i turchi dovrebbero alzare la proposta, con Furlani e Moncada che ne chiederebbero circa 15. L’accordo tra giocatore e, invece, è già stato trovato da tempo (3,5 milioni di euro annui). Se il centrocampista dovesse partire, allora ilsi muoverà per cercare il suo sostituto sul mercato.

... parla il coordinatore Falcao: 'c'è modo di fare l'affare con il Santos' 17.10 - La Fiorentina ... 12.27 - Il club turco delha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto ...Commenta per primo Il Milanha intenzione di fermarsi sul mercato. La priorità ora è sfoltire la rosa con le cessioni di De ... Tra questi rientrano sicuramente Krunic (su di lui il) e ......- Il Milanvuole cedere Krunic per meno di 10 milioni di euro. Furlani e la sua squadra hanno memorizzato però quella che è la grande motivazione del ragazzo nel vestire la maglia del. ...

Il punto è che la proposta di acquisto fatta pervenire al Milan per il cartellino del numero 33 non è affatto sintonizzata con l'offerta indirizzata al giocatore: i 5 milioni messi sul piatto dal ...