Il fascino di Stradivari

(Di domenica 6 agosto 2023) Cremona: siamo al numero civico 57 di Corso Garibaldi, nel centro storico della città. Qui Antonio, esattamente il 4 luglio del 1667, fece il suo ingresso in quella che fu la sua prima casa nuziale e la sua prima bottega di liuteria. Si tratta di una palazzina a tre piani, di tipo gotico. SecondoLa casa di, il liutaio cremonese più celebre al mondo, è stata oggetto di un attento restauro promosso dalla Fondazione Casa. L’istituzione è costituita dal violinista Fabrizio da von Arx insieme ad Antonio Gambardella, Vincent Bernasconi e Stefania Soldi. “Ridare nuova vita a Casasignifica valorizzare un luogo che custodisce un passato prezioso, farlo conoscere e soprattutto proiettarlo come presenza attiva e propositiva in ambito culturale e ...