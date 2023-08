Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi | «Credo in Dio | patria e famiglia ma non sono una fascistella»

Leggi su open.online

(Di domenica 6 agosto 2023) «Può andare a rileggere quello che ho detto e scritto nella mia vita, non troverà niente che si avvicini anche solo vagamente alla prevaricazione sull’altro, all’omofobia o al fascismo». A parlare è, il– come lei stessa tiene a farsi chiamare – finita di recente al centro di alcune polemiche per via delle sue uscite. La pianista ha espresso vicinanza al governo di Giorgia Meloni con alcune frasi che in Francia l’hanno portata a essere contestata pubblicamente e accusata di neofascismo. E dopo la provocazione al Festival Pucciniano, in un’intervista rilasciata a La Stampatorna sull’accaduto. «Oggi essere di destra significa essere conservatori – spiega -. “Dio,” era anche uno slogan della Dc. Eppure, ...