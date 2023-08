Il confine più pericoloso d’Europa | ora anche la Wagner si avvicina al corridoio di Suwalki

Leggi su tpi

(Di domenica 6 agosto 2023) C’è un piccolo pezzo di terra, lungo meno di cento chilometri, in cui le difese della Nato hanno sempre tenuto la massima allerta, ed è proprio verso quest’area che, secondo il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, un centinaio di miliziani delladi stanza in Bielorussia starebbero muovendosi e valutando azioni di guerra ibrida contro la Polonia. Il territorio in questione è il cosiddetto “di” (pronuncia in italiano: “Suvauchi”), un pezzo di terra che separa la Bielorussia e l’exclave russa di Kaliningrad e lungo cui corre iltra Polonia e Lituania che si estende per appena 65 km che diventano 104 se si segue l’arcata del. Questoè ritenuto un passaggio strategico fin dai tempi di Napoleone, ma l’aumento delle tensioni tra Nato e ...