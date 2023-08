(Di domenica 6 agosto 2023) La condanna a 19 anni per Alexei, oltre al resto delle altre condanne e della detenz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Hanno chiesto 20 anni, ne daranno 18 o qualcosa del genere", aveva profeticamente scrittoin un messaggio postato su internet dai suoi parenti. Somma di condanne e ilemblematico che ...è già stato più volte accusato e processato . Con tutte le condanne accumulare arriverebbe ... dietro ildell'influencer Zhanna Samsonova (che ha dei precedenti) di Francesca Favotto...- - > Tweet Kindle Kindle - - > Iscriviti alla nostra Newsletter 10 min lettura Oggi Alexei... Il reato per cui oggi viene condannato, estremismo, è il primo"politico", dove, a differenza ...

Il caso Navalny o la tragica solitudine del dissenso russo Il Foglio

In Russia l'oppositore del presidente Putin, Aleksey Navalny, è stato condannato ad altri 19 anni di carcere. Il dissidente russo sta già scontando gli 11 anni e mezzo di carcere che gli erano stati a ...