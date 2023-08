Il caro-vacanze non risparmia la Liguria | cibo e ombrelloni sempre più costosi I ristoratori | «Ci adeguiamo al turismo che cambia»

(Di domenica 6 agosto 2023) Non solo Puglia e Toscana. Anche inleestive si fannopiù costose. A raccontarlo è il Corriere, secondo cui dietro i prezzipiù salati non si nasconde solo l’inflazione ma anche un’evoluzione delstesso. «Ci sono perlopiù stranieri e hanno abitudini diverse a cui ci siamo dovuti adeguare. Apriamo presto e chiudiamo prima la sera – spiegano alcuni-. Per questo siamo stati costretti ad alzare i prezzi. Se no non riusciamo a coprire i costi. In generale c’è molta meno gente, ilstando». I rincari si fanno sentire soprattutto a tavola: 25 euro per un piatto di spaghetti con le vongole, dai 18 a 30 euro per un chilo di focaccia, 30 euro per un fritto misto di pesce. Ed è proprio a causa di ...

Ed è proprio a causa di prezzi come questi che secondo Federalberghi sempre più italiani stanno scegliendo di trascorrere le proprieall'estero. Tornando alla Liguria, c'è da considerare poi ...Nei giorni del grande esodo per le, i Reparti della Guardia di finanza hanno intensificato, sull'intero territorio nazionale, i controlli in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti ...- spiagge, stangata sulle: dove si paga di più Una possibilità che va evitata a tutti i costi: in primis tramite controlli dedicati, prima di ottobre; in secondo luogo affidando ai ...

Caro vacanze, la mappa (degli aumenti) da Forte dei Marmi a Mondello: in Versilia 20 euro per cornetto e cappu ilmessaggero.it

Se per 4 italiani su 10 quest'anno la tintarella è un lusso, altri invece non sembrano essere minimamente preoccupati dagli aumenti vertiginosi dei prezzi ...Sapete quanto costa pagare con la carta in Inghilterra L'euro è accettato Una delle domande più frequenti quando si viaggia all'estero in Paesi che non adottano ...