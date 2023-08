(Di domenica 6 agosto 2023)sempre più vicino all’addio alla, arrivano anche: il difensore non èperSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Rogernon èal seguito dellaverso, lì dove i giallorossi sfideranno i padroni di casa. Si continua a trattare per la cessione del difensore all’Al Ahli, che appare ormai sempre più vicina.

sempre più vicino all'addio alla Roma, arrivano anche nuove conferme: il difensore non è partito per Tolosa Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Rogernon è partito al seguito della Roma verso Tolosa, lì dove i giallorossi sfideranno i padroni di casa. Si continua a trattare per la cessione del difensore all'Al ...Ebbene, ieri sera sembra cheabbia scioltole riserve, preferendo l'offerta del club arabo , ... anche perché il 10 per cento della cifra dovrà essere versata all'Atalanta perdell'accordo ...Mentre in uscita al centro dei discorsi c'è il nome di Roger, che piace al Nottingham Forest ... è la modalità del pagamento del cartellino a separare la Roma dal definitivolibera del club ...

Ibanez via dalla Roma, nuove conferme: non è partito per Tolosa Calcio News 24

A proposito di centrocampisti: il gioiellino del Genoa Lipani (classe 2005) si accasa al Sassuolo, che ha ufficializzato la cessione di Rogerio al Wolfsburg per 6 milioni più 2 di bonus e attende ...Roma a due facce. I due volti sono, naturalmente, quelli di Maurizio Sarri e José Mourinho, che fino allo scorso weekend erano accomunati dagli stessi sentimenti di insoddisfazione per l’immobilismo d ...