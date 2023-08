I russi che traslocano nell’Ucraina occupata per risparmiare

Leggi su quifinanza

(Di domenica 6 agosto 2023) Mentre la guerra continua a imperversare in Ucraina, alcunihanno deciso di spostarsi a vivere nei territori occupati alla ricerca di una vita più economica. È quanto accade a Mariupol dove il Cremlino ha messo in atto una febbrile ricostruzione per far dimenticare al più presto l’orrore della guerra. Laficazione dell’Ucraina procede Era già noto che Mosca avesse stabilito di trasformare Mariupol, e gli insediamenti circostanti, in un enorme hub militare e logistico per l’esercito russo con un conseguente massiccio trasferimento di militari. La notizia è che a Mariupol ora si stanno trasferendo anche i civili. La Bbc ha riportato la dichiarazione di un migrante russo entusiasta della prospettiva di trasferirsi in un appartamento con vista sul Mar Nero. A Mariupol procede la ricostruzione ma solo per iI ...