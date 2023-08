I bianchi-chic che si fanno insultare e umiliare dai neri | l' ultima delirante moda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Il Festival di Avignone è la manifestazione teatrale più importante di Francia. Fondato nel 1947 dal regista, attore e direttore di teatro Jean Vilar, si svolge ogni anno nel mese di luglio ed è composto da due parti: la sezione In e la sezione Off. La prima è organizzata da un'associazione non profit il cui consiglio di amministrazione è composto dallo Stato francese, la città di Avignone, il dipartimento del Vaucluse, la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e un direttivo di sette personaggi pubblici competenti in materia di teatro. Alcuni spettacoli del Festival In si svolgono nel cortile d'onore del Palazzo dei Papi, luogo di residenza del papato durante la cattività avignonese nel Trecento. La sezione Off, invece, è gestita da un'organizzazione non profit composta principalmente da compagnie teatrali e invade strade e piazze in tutta la città durante l'intera durata della kermesse. ...