Hiroshima | 78 anni fa | nessuna rimozione è lecita Si disse “mai più” | ma oggi la minaccia nucleare è più attuale che mai

(Di domenica 6 agosto 2023), 78fa, il sole cadde sulla terra. E fu. E poi Nagasaki. La dissoluzione delle persone e gli effetti delle radiazioni, per. Un appuntamento con la morte, nonostante il divieto dell’uso di armi chimiche. La guerra contro i nazifascisti fu giusta e necessaria. Si discute se lo sterminio degli abitanti di due città di un Paese già sconfitto sia stato giusto e necessario. Si discute sull’uso dell’armain una guerra che fu ai civili, totale e senza regole. Comunque,, perché dasi avviò il tempo in cui viviamo e il tabù verso il conflitto atomico. Si: “Mai più!”. Madi nuovo se ne parla come di verosimile possibilità, o come ...

... in ordine cronologico, di sette film usciti proprio durante glidella Guerra Fredda e ...mon amour E la catastrofe fa da cornice, al contempo spaventosa e suggestiva, alla malinconia ...

Pericolo nucleare, 78 anni fa l'atomica su Hiroshima Euronews Italiano

Era il 6 agosto di 75 anni fa: un uomo illuminato come il gesuita Padre Pedro Arrupe era nella sua stanza a pochi chilometri da Hiroshima. Alle 08.15 “vedemmo una luce accecante, come un bagliore al m ...In occasione dell'uscita di Oppenheimer di Christopher Nolan, ripercorriamo alcuni grandi film dell'epoca della Guerra Fredda incentrati sulla paura di una catastrofe nucleare.