Hiroshima | 78 anni fa l’apocalisse nucleare Il premier giapponese accusa Putin | “Può succedere ancora”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 6 agosto 2023) Settantottofa la superfortezza volante B-29 americana, detta ’Enola Gay’, sganciò sulla cittadinadila prima bomba atomica usata per fini bellici, causando in pochi secondi 140 mila morti. L’esperimento viene ripetuto il giorno 9 sulla cittadina di Nagasaki, sempre dagli Usa, per favorire la resa dei giapponesi, provocando altre 35 mila vittime. Per la gravità dei dcausati, diretti e indiretti, e per le implicazioni etiche a essi correlate, si è trattato del primo e unico utilizzo in guerra di tali armi. Nonostante ciò, dopo la guerra lo sviluppo tecnico delle bombe atomiche non si è fermato e ha anzi registrato una forte impennata negliseguenti, portando alla produzione di numerose testate sempre più sofisticate; inoltre, le contingenze politico-economiche ...