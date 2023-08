Hiroshima | 78 anni fa la bomba atomica | Tokyo contro Mosca per minaccia nucleare

Il premier Fumio Kishida: "La devastazione portata ae Nagasaki dalle armi nucleari non dovrà mai ripetersi" Nel 78esimo anniversario del bombardamento atomico di- che il 6 agosto 1945 fece 140mila morti - , il premier giapponese Fumio Kishida ha attaccato apertamente la Russia per la minaccia di ricorrere alle armi nucleari . "Il Giappone, in ...La devastazione portata ae Nagasaki dalle armi nucleari non dovrà mai ripetersi", ha affermato. . 6 agosto 2023Era davvero necessario Questa la domanda che si pone a distanza di 78dal quel 6 agosto del 1945 , quando alle otto e quindici minuti la città difu devastata dalla prima bomba atomica nella storia dell'umanità, seguita il 9 agosto da un secondo ordigno ...

