Highlights Irlanda-Italia 33-17 | Summer Nations Series Rugby VIDEO

Dopo quella contro la Scozia, altra sconfitta per l'Italia del rugby nelle Summer Series. L'si impone 33 - 17 a Dublino in una partita molto combattuta, con gli azzurri che si erano portati sotto di nove punti a 10 minuti dal termine con una meta di Menoncello. La squadra di Kieran ...Nella partita contro l'agli Europei 2012, pur circondato da tutta la difesa avversaria, ... l'apporto di David Silva in fase di costruzione non si limitava all'assist dao al ...... Spagna - Germania 0 - 0 (dts, 3 - 2 dcr) Tutti i risultati/Martedì 18 luglio Gruppo A ... cancellato 2020: cancellato 2019: Francia (Scozia) 2018: Spagna (Svizzera) 2017: Spagna (del ...

Irlanda-Italia 33-17: gli highlights del secondo test match delle Summer Nations Series Sky Sport

Al 13' l'Irlanda passa in vantaggio con una giocata veloce di Herring al limite, pick and go e meta di Dave Kilcoyne. (RugbyMeet) L’Irlanda ha sconfitto per 33-17 l’Italia a Dublino in un test pre ...Dopo quella contro la Scozia, altra sconfitta per l'Italia del rugby nelle Summer Series. L'Irlanda si impone 33-17 a Dublino in una partita molto combattuta, con gli azzurri che si erano portati sott ...