Guardia Costiera salva 57 migranti a Lampedusa

Allertata immediatamente la, con la quale la SICS opera in stretta sinergia. Con le sue circa 350 Unità Cinofile sarà in servizio nel week end e il giorno di Ferragosto fino alla ...LAMPEDUSA - Le motovedette SAR dellaCP319 e CP324 hanno tratto in salvo 57 migranti al largo di Lampedusa, recuperando a bordo anche i corpi esanimi di una donna e di un minore. Alle operazioni di ricerca hanno ...Ma a causa delle forti raffiche di maestrale e il mare in tempesta , da giorni le motovedette dellanon riescono ad avvicinarsi all'insenatura per prenderli a bordo. Le forti ...

Lampedusa a secco di carburante. E la Guardia Costiera chiede aiuto alle Ong Avvenire

Sono state attivate l'Aeronautica militare e il Soccorso alpino e speleologico per le operazioni di recupero, su richiesta della Guardia costiera. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE ...La Guardia Costiera ha tratto in salvo 57 migranti, recuperando a bordo anche i corpi esanimi di una donna e di un minore a Lampedusa. Ecco le immagini della delicata operazione di soccorso.