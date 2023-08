Griekspoor-Evans oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Atp Washington 2023

(Di domenica 6 agosto 2023) Tallonaffronterà Dannelladell’Atp 500 di, torneo di scena sui campi in cemento della città americana. Tutti si aspettavano unatra Fritz e Dimitrov, invece a contendersi il titolo nella capitale sarannoed. L’olandese ha superato in rimonta il beniamino di casa nonché testa di serie numero uno Taylor Fritz, probabilmente stanco essendo all’ottavo match giocato negli ultimi dieci giorni. Il britannico ha invece sorpreso Dimitrov, trovando il primo acuto di una stagione finora deludente. Secondo i bookies partirà favorito, già certo del best ranking, che in caso di vittoria si porterebbe addirittura al 21° posto del ...

ATP Washington 2023: Griekspoor sorprende Fritz e centra la finale contro Evans OA Sport

