Greta Rossetti replica alla frecciatina di Perla Vatiero

Di domenica 6 agosto 2023

Il suo ragazzo Mirko, con cui conviveva da anni, ha preferito la tentatrice. I due ora sono a tutti gli effetti una coppia: si sono fatti un tatuaggio insieme ('I tuoi occhi, la mia ...La pellicola, diretta daGerwig , fonda una buona parte del suo successo proprio sul make - ... Per la Robbie sono stati scelti ben 30di tonalità differenti, ognuno abbinabile ...Gossip, la verità sulla tentatrice di Temptation Island: le pa[...] Nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island è accaduto qualcosa che raramente capi [...] E ce n'era un altro ...

Sono ormai giorni che si parla di Greta Rossetti e di Mirko Brunetti. Dopo la fine dell’esperienza a Temptation Island infatti i due hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione, e a oggi ...Viaggiano sulle ali dell’amore e anche in giro per l’Italia Mirko Brunetti e Greta Rossetti, la nuova coppia dell’ultima edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo ...