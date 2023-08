Gravina | «Non mi sento sulla graticola Se mi dimettessi sarebbe un disastro»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 agosto 2023) Su L’Espresso una lunga intervista al presidente della Figc, Gabriele. Parla della visione generale che si ha del calcio, ritiene che il mondo del pallone sia meglio di quanto appaia a leggere le cronache dei giornali. «Gli operatori della comunicazione sono spesso più attratti dagli aspetti che alimentano la polemica e da soggetti che hanno voglia di sottolineare solo la negatività. Ritengo che il mondo del calcio sia migliore di quello che vogliono far apparire».elogia i programmi della Figc per gli atleti paralimpici e per i minorenni non accompagnati che arrivano ai centri di accoglienza e che la Federcalcio aiuta dando loro la possibilità di partecipare a un campionato di calcio. I programmi per la scuola, l’educazione e la formazione nelle carceri. «Ma perché non ne parliamo? Purtroppo, c’è una dimensione che interessa ai più: ...