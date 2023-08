Governo Ppe | liberali | conservatori Tajani svela il piano Ue di FI

(Di domenica 6 agosto 2023) "Il Ppe, di cui Forza Italia è la rappresentanza italiana, sarà determinante per la formazione della nuova Governance europea". Antonio, vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se l'obiettivo di Forza Italia sia quello... Segui su affaritaliani.it

... di politica economica e politica estera, su cui ilitaliano ha ben giocato le sue carte ... Non è un caso che Manfred Weber, presidente del, da mesi lavori per trovare una sponda con Meloni. ...Italia Carlo Calenda: "Sul Pnrr ilè nei guai. Renzi vuole lasciare i gruppi Vada" Daniela ... Siamo il terzo schieramento, dopoe S&D, insidiato dai Conservatori e riformisti guidati da ......maggioranze più ampie comprendenti quasi tutto ile anche un bel pezzo del gruppo liberale Renew . È su questo schema che dovremo continuare a lavorare per portare il centrodestra alin ...

Ppe, 'pieno supporto a Feijóo per formare il governo' - Notizie Agenzia ANSA

Nella prima visita di Giorgia Meloni a Bruxelles da presidente del Consiglio, Ursula von der Leyen le aveva riservato una certa dose di freddezza personale e istituzionale. Ora la presidente della Com ...Iniziano le grandi manovre di Giorgia Meloni in vista delle prossime elezioni europee. In pista anche la possibilità di una sua ...