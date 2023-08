Golpe in Niger | il rischio di una guerra regionale?

(Di domenica 6 agosto 2023) Ilinnon è che il prolungamento naturale dellafra il blocco filo-occidentale e quello cino-russo, per la governance globale. Dal controllo e dall’estrazione dei minerali, di cui è ricco il continente africano difatti, dipende il sostentamento energetico dell’economia di mezzo mondo, specie occidentale. E quando in questi territori strategici cambiano gli equilibri politici, gli shock economici a catena possono essere devastanti. Che cosa potrebbe succedere? Quali sono oggi i possibili sviluppi?in/ FOTO ANSAL’influenza russa nel Sahel: ilultimo baluardo democratico Nella competizione globale è in vantaggio chi ha il controllo delle materie prime, e chi soprattutto ha accesso a flussi di materie prime a basso costo. Non è un caso dunque se ...

18.45, migliaia proin stadio Migliaia di sostenitori dei militari che hanno organizzato il colpo di stato insi sono riuniti in uno stadio di Niamey, nel giorno in cui scade l' ultimatum ...... Mélanie Joly, e dello Sviluppo internazionale, Ahmed Hussen , che in una dichiarazione hanno definito ilin'una seria minaccia per la democrazia e la stabilità dele del Sahel , ...Leggi anche Ultimatum, poche ore al rischio guerra in Africa occidentale: le forze in campo tra Ecowas e Wagner Groupin, cresce la tensione: Mali e Burkina Faso minacciano ...

Golpe in Niger, ultimatum Francia: "Ripristinare democrazia entro domani" Adnkronos

Il dramma che si è svolto a Niamey ha gettato un’ombra oscura sulla crisi che attanaglia il Niger e l’intera regione del Sahel. Un colpo di scena che ha ...Vigilantes nelle strade della capitale Niamey in vista di un possibile intervento militare da parte dei Paesi vicini ...