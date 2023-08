Golpe in Niger | ancora poche ore alla scadenza dell’ultimatum Ecowas

(Di domenica 6 agosto 2023) Vigilantes nelle strade della capitale Niamey in vista di un possibile intervento militare da parte dei Paesi vicini Aore dper il ripristino dell’ordine costituzionale ined il rilascio del presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum –fissata per questa sera dall’-, squadre di vigilantes si sono appostate in nottata in vista di un possibile intervento militare da parte dei Paesi vicini in diversi punti della capitale Niamey, istituendo posti di blocco e fermando ed ispezionando i veicoli. A riferirne è la Dpa, spiegando che i giovani entrati a far parte delle squadre di vigilantes fanno parte dei comitati di sostegno che avevano organizzato le dimostrazioni a favore dei militari golpisti guidati dall’ex ...

A poche ore dalla scadenza dell'ultimatum per il ripristino dell'ordine costituzionale in Niger ed il rilascio del presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum - scadenza fissata per questa sera dall'Ecowas - , squadre di vigilantes si sono appostate in nottata in vista di un possibile intervento militare da parte dei Paesi vicini. Essa segnala innanzitutto che, Mélanie Joly, e dello Sviluppo internazionale, Ahmed Hussen, che in una dichiarazione hanno definito il golpe in Niger 'una seria minaccia per la democrazia e la stabilità del Niger e del Sahel.

A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum per il ripristino dell’ordine costituzionale in Niger ed il rilascio del presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum – scadenza fissata per questa sera ...Quattro stati dell'Ecowas si sono detti pronti a dare esecuzione al piano di intervento militare, ma l'incertezza regna insieme alla paura di provocare una catastrofe per la regione ...