Golf | Challenge Tour | in vetta Fitzpatrick | quinto Andrea Pavan

(Di domenica 6 agosto 2023)ancora bene sul. L’italiano si è classificato alposto con 282 (-6) colpi nel British, disputato sul percorso del St. Mellion Estate (par 72), a Cornwall in Inghilterra. Ha firmato la sua prima vittoria sul circuito con 276 (72 66 70 68, -12) l’inglese Alex, che ha rimontato dalla terza posizione con un round conclusivo in 68 (-4, cinque birdie, un bogey), lasciando a ben cinque colpi il gallese Stuart Manley, indopo tre turni, il francese Tom Vaillant e l’inglese Ross McGowan, secondi con 281 (-7).è stato affiancato dallo scozzese Euan Walker e dall’inglese Ashley Chesters, con l’altro inglese Josh Hilleard e il danese Hamish Brown in ottava posizione con 283 ...

almost as slim as that of a club". Per aggiungere controllo poi prediligeva un'incordatura ...

Pavan è stato affiancato dallo scozzese Euan Walker, che difendeva il titolo, e dall'inglese Ashley Chesters, con l'altro inglese Josh Hilleard e il danese ... Tenerife ospiterà per il secondo anno la finale mondiale del World Corporate Golf Challenge (WCGC). Lope Afonso, vicepresidente e consigliere del Turismo di Tenerife, sottolinea l'importanza dell'evento ...