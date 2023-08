Gmg | un viaggio di fede Diario di bordo | giorno 5 | alla Veglia contagiati dalla gioia

(Di domenica 6 agosto 2023) Lisbona – Aveva ragione Papa Francesco, che proprio ieri sera ha detto a oltre un milione di giovani che “laè contagiosa, è missionaria” (leggi qui). I giovani delle diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia, che ieri erano presenti al Parque Tejo di Lisbona per ladella Gmg, sono stati contagiata d. Tra sorrisi e la voce a tratti rotta dall’emozione, raccontano così quello che hanno vissuto nella notte, trascorsa all’aperto, sotto la grande croce luminosa che domina, assieme al ponte Vasco de Gama, il “Campo della Grazia”: “Il clima è bellissimo. Si respira tanta spensieratezza, si sta bene. Non interessa il pensiero degli altri, si fa amicizia con tutti. Qui c’è tutto il mondo, tutti sorridono: è la faccia più bella del pianeta”. La, però, è stata solo la ...

Nel pomeriggio incontrerà i volontari dellaal Passeio marítimo di Algés e poi la Cerimonia di ... Nonostante il lungoed il fitto programma chi ha avuto modo d'incontrare il Papa ha parlato ...È la quinta volta che parla a braccio in questa 37esima. Una scelta non nuova quando ad ... Come la vostra fatica per unintenso", la replica. La stanchezza c'è, come è normale che ci sia a ...... ed è con loro che lei, tetraplegica dalla nascita, 28 anni, ha iniziato un grandeattraverso l'Europa e sino al Portogallo. Con persone che hanno deciso di vivere laaiutando Maria in ...

La nave dei pellegrini, da Civitavecchia verso la GMG di Lisbona Avvenire

Diverse tappe di avvicinamento così come il viaggio. "Una marcia di avvicinamento di tre giorni ... Durante i grandi eventi della Gmg, i ragazzi si sono sentiti, come ha detto il Santo Padre, ...È l’augurio che il vescovo Marconi rivolge agli oltre cento della diocesi e a tutti i tremila marchigiani presenti a Lisbona: "Esperienza che offre la bussola della fede per orientarsi nella vita".