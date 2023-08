Gmg Nella notte di Lisbona un milione di giovani prega col Papa | “La gioia è missionaria”

(Di domenica 6 agosto 2023)– “Laè contagiosa, la”. Ladibrilla di luci e colori: oltre undi– secondo le stime ufficiali – si sono nuovamente stretti attorno aFrancesco, che al Parque Tejo si concede un vero e proprio bagno di folla prima di guidare l’evento più importante di tutta la Giornata Mondiale della Gioventù: la veglia notturna. Francesco arriva inmobile e passa in rassegna tutti i settori del “Campo della Grazia”, come è stato ribattezzato lo spiazzo che questa sera ha visto sventolare le bandiere di tutte le nazioni del pianeta. Ilstringe mani, benedice i bambini, bacia i neonati. Sul palco si alternano canti e balli. Sullo sfondo il ...

- - > L'adorazione eucaristicaveglia notturna della- Lusa . Che grande dono essere giovani in questa notte di Lisbona, stare con il Papa ad adorare, ascoltare il silenzio, farlo entrare come un ospite atteso, finalmente ...Questa sera,Veglia delladi Lisbona, sicuramente un milione e mezzo di giovani ha potuto verificarlo. Qui, nel cuore del Parco Tejo, lo spazio di 90 ettari così ribattezzato dagli ...... la sua uscita dal seminario, la ricerca di senso e poi la sua ordinazione dopo ladi Panama, e ... Chiede di guardarsi indietro, per scoprire chinostra vita ci ha dato gioia, dai genitori ai ...

Il Papa apre la Gmg: giovani, Dio vi ama. Nella Chiesa c'è spazio per tutti Vatican News - Italiano

"Questa è la gioventù del Papa ha accompagnato": questo il coro ad ogni incontro tra Francesco e i papa boys alla Gmg in Portogallo ...Talvolta i giovani hanno difficoltà ad incontrare, interagire con la comunità cristiana, con il Vangelo che essa trasmette – spiega don Verzini -, perché la comunità sa di stantio e le GMG ci ...